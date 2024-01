Calcio | Napoli | ufficiale l’acquisto di Dendoncker in prestito dall’Aston Villa

Il Napoli non si ferma e piazza l’ennesimo colpo della sessione invernale: trovata l’intesa per l’ arrivo di Nehuen Perez dall’Udinese . Altro colpo ... (sportnews.eu)

Il weekend calcistico è pronto ad entrare nel vivo, ma il calciomercato non si fermerà. Manca sempre meno alla chiusura e bisogna accelera re per ... (notizie)

Il weekend calcistico è pronto ad entrare nel vivo, ma il calciomercato non si fermerà. Manca sempre meno alla chiusura e bisogna accelera re per ... (notizie)

Calciomercato Napoli : ormai sembrano non esserci più dubbi, Nehuen Perez arriva dal l’Udinese alla corte di Walter Mazzarri per rinforzare la difesa ... (2anews)

De Laurentiis investe 50 milioni nel mercato invernale per potenziare il Napoli . Scopri i nuovi talenti e la strategia per la rimonta ... (napolipiu)

"La sentenza della Corte di giustizia europea sulla Superlega Il press officer ha confezionato un comunicato diverso dalle parole della sentenza: un pacco ben infiocchettato per i nostri oppositori, ...Napoli, 26 gen. - (Adnkronos) - "Benvenuto Leander" Così su X il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ufficializza il quarto rinforzo della sessione invernale, Leander Dendoncker, che arriva ...Zielinski ha scelto l'Inter: dopo aver sofferto per le titubanze estive del Napoli sul fronte del rinnovo del contratto. Ci sta, è una storia del calcio moderno. Ma ora serve chiarezza: perché in ...