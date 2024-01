Calcio | le sfide del fine settimana dalla Serie A alla C

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Firenze, 26 gennaio 2024 – Ecco ledelC per le squadre toscane, umbre e per lo Spezia.A Juventus-Empoli (sabato 27 gennaio, ore 18) Fiorentina-Inter (domenica 28 gennaio, ore 20,45)B Venezia-Ternana (sabato 27 gennaio, ore 14) Pisa-Spezia (sabato 27 gennaio, ore 16.15)C Pontedera-Perugia (sabato 27 gennaio, ore 18,30) Olbia-Arezzo (domenica 28 gennaio, ore 14) Carrarese-Torres (domenica 28 gennaio, ore 16,15) Gubbio-Lucchese (domenica 28 gennaio, ore 18,30)

