Calcio | Klopp | ‘starò fermo un anno e non allenerò un altro club inglese’

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Liverpool, 26 gen. -(Adnkronos) – “Se mi venisse chiesto se lavorerò ancora come manager in questo momento direi di no. Ma ovviamente non so come mi sentirò tra un po’ di tempo, visto che non mi sono mai ritrovato in una situazione del genere. Quello che so con certezza è che nonmai e poi mai uninglese diverso dal Liverpool, al 100%. Non e possibile. Il mio amore per questo, il mio rispetto per la gente è troppo grande. Non potrei e non posso pensarci neanche per un secondo. Non c’è alcuna possibilità, siamo parte della famiglia, qui ci sentiamo a casa. Non c’è alcuna possibilità di farlo”. Così Jurgenin un’intervista rilasciata ai canali ufficiali del Liverpool dopo l’annuncio del suo addio a fine stagione. “Se lavorerò ancora? Certo, mi conosco, non posso stare senza fare niente. ...