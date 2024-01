Calcio Giovanile | divorzio tra il Pisa Ovest e Pellegrini

(Di venerdì 26 gennaio 2024)26 gennaio 2024 – Nell’ambiente delno si dividono le strade dele Maurizio. Un rapporto iniziato nella tarda primavera dell’anno scorso e durato sino a metà gennaio durante il quale l’allenatore e dirigente di lunga data Maurizioha lavorato per il sodaliziono. “Senza parole di troppo – commenta Maurizio– ma con educazione e rispetto che mi contraddistinguono, da mercoledì pomeriggio non sono più un collaboratore della società. Senza entrare nello specifico mi sento di ringraziare tecnici, genitori e calciatori con i quali ho lavorato in questi pochi mesi, augurando loro le migliori fortune ...

PERUGIA , domenica 19 novembre 2023 – ore 16:15 – Centro sportivo Paolo Rossi – 9^ giornata Campionato UNDER 17 Serie C PERUGIA -LATINA ... (giornaledellumbria)

Foggia, domenica 10 dicembre 2023 – ore 16:30 – centro sportivo Madrepietra – 12^ giornata Campionato UNDER 17 Serie C FOGGIA- PERUGIA ... (giornaledellumbria)

Sabato 27 gennaio andrà in scena l'ottava giornata di gare alle Olimpiadi Invernali Giovanili 2024, manifestazione multisportiva in corso di svolgimento a Gangwon (Corea del Sud). Si preannuncia grand ...Oggi a Monzello di scena, nei primo dei due anticipi del venerdì, la Primavera nerazzurra allenata da Giovanni Bosi, reduce da ben tre vittorie nelle ultime quattro gare. Di fronte un Monza che gira a ...Un ciabattino che si occupava anche di calcio, Antonino Palmas, contattò la famiglia a Torino e fondò con alcuni amici e ragazzi una squadra giovanile in suo onore, la Pro Silvano che per anni ha ...