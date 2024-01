Calcio | Fifa | confermati i tre anni di squalifica a Rubiales**

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Zurigo, 26 gen. - (Adnkronos) - Sono statidalla Corte d'Appello dellai trediper Luis Rubiales decisi dalla Commissione Disciplinare della Federcalcio mondiale. E' stato infatti respinto il ricorso dell'ex presidente della Federcalcio spagnola, punito per il bacio dato a Jennifer Hermoso subito dopo la vittoria dei Mondiali femminili da parte delle iberiche sull'Inghilterra. Secondo la Corte d'appello i suoi comportamenti sono stati "contrari ai principi dell'articolo 13 del codice disciplinare della". La Federcalcio internazionale ribadisce inoltre il suo "assoluto impegno affinché venga rispettata e protetta l'integrità di tutte le persone". Ultima spiaggia per Rubiales il ricorso al Tas.

