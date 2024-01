Calcio Dilettanti | Urbino Taccola | convenzione rinnovata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Pisa 26 gennaio 2024 – Soddisfazione per il rinnovo, tra l’Amministrazione comunale di Vicopisano e la società sportiva, dellaper la gestione dell’impianto ‘Giuliano’ di Uliveto Terme. Un rinnovo per ulteriori 10 anni che permetterà alla società biancorossa di essere ancora protagonista sui campi della Toscana e portare in alto il nome del Comune e della frazione. Nell’accordo firmato giovedì mattina dalla presidente dl sodalizio ulivetese Paola Mori, facente funzione per Simone Taglioli, sono previsti sia importanti progetti sportivi che la previsione di una serie di lavori al campo sportivo. Per quanto riguarda i lavori, si prospetta una maggiore illuminazione sia del campo principale che di quello dedicato agli allenamenti, poi la sistemazione dei bagni, e la messa in sicurezza ...