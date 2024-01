Calcio a 5 | serie A2 Kappabi insegue il riscatto

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Voglia diper laFutsal Potenza Picena che domani alle 17 scenderà sul campo del Russi per una gara molto importante del campionato dia 5 di A2. Infatti i potentini stanno attraversando un periodo negativo ma è grande la voglia di rialzarsi subito e di voltare pagina. "Ci attende – dice Nico Sgolastra, esperto giocatore giallorosso – una partita difficile ed è anche la più importante dell’anno. Siamo reduci da tre sconfitte e non riusciamo a far punti: conosciamo il valore della gara contro un avversario ostico, molto offensivo e dovremmo essere pronti a contrastarli sin da subito" I potentini arrivano all’appuntamento dopo la sconfitta nell’ultimo turno contro la Dozzese terminata 5-4, in settimana i giocatori sono stati animati dalla grande voglia di allenarsi e riprendere il cammino. "Ci sono – conclude ...

Perché dalle grane in uno spogliatoio di provincia, oggi si ritrova a giocare in serie A, prima Torino e ora Frosinone ... Ma il presidente del Massa calcio, Marco Scarlatti, ha deciso di rimettere la ...Oggi, venerdì 26 gennaio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dot ...Serie C, dove vedere Carrarese-Torres Domenica 28 gennaio, ore 16:15. Diretta TV, streaming e probabili formazioni. Gara del Girone B.