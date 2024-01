Calci e pugni a 13 enne Il video choc sui social

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Due 14enni hanno aggredito una 13in strada a Padova. L’aggressione, con tanto disui, era scaturita per futili motivi; prima le due hanno insultato la ragazzina, poi l’hanno strattonata e schiaffeggiata, colpendola infine quando era a terra con uno e un pugno. La Polizia ha segnalato le due 14enni al Tribunale dei Minori per lesioni aggravate e diffusioni di immagini violente. Il padre della vittima ha sporto denuncia ai Carabinieri.

