Calabria | arriva il ‘Family hotel’ per gli albergatori Chi può accedere all’incentivo

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Roma, 26 gennaio 2024 – Lapunta sul turismo a misura di famiglia e investe 16 milioni per adeguare le strutture alberghiere alle esigenze di grandi e piccini. L'avviso pubblico presentato oggi nella sede della Regionesi chiama, infatti, Family hotel ed è finanziato con fondi dell'Unione Europea. La misura prevede investimenti per l’ammodernamento, l’adeguamento o la rifunzionalizzazione di strutture ricettive alberghiere, al fine di conseguire le caratteristiche minime per la realizzazione di strutture per famiglie con bambini e neonati per offrire un'accoglienza su misura alle esigenze delle famiglie in viaggio. "La, – ha dichiarato il presidente della Regione Roberto Occhiuto – proprio per la sua naturale conformazione, si presenta come una destinazione adatta alle esigenze di tutti i membri delle ...