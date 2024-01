Cairo | «Il mercato del Torino? Ecco cosa penso»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Urbano, presidente del, ha parlato a margine dell’assemblea di Lega Serie A del calciogranata Urbano, presidente del, ha parlato a margine dell’assemblea di Lega Serie A del calciogranata.le sue dichiarazioni. PAROLE – «Mir? Non lo so, ioche ilsia a posto così. La squadra c’è tutta, abbiamo resistito a diverse offerte sia per Buongiorno che per altri. La squadra c’ème, non serve fare chissà che… Poi con i metodi di Juric servono 2 mesi per entrare nelle dinamiche, a quel punto il campionato sarà finito… Colpi di scena? Non so, vediamo, magari c’è qualdi speciale. Radonjic? Ha un piccolo fastidio, per questo non è stato ...