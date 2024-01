Cagliari-Torino | Serie A | probabili formazioni e diretta TV

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Questa sera alle 20.45, all’Unipol Domus, ilospita ilnella sfida valida per la ventiduesima giornata del campionato diA. Si prospetta un match imperdibile e carico di emozioni, con tutto lo stadio che si unirà per omaggiare e ricordare chi è stato per davvero un eroe della squadra sarda, ovvero Gigi Riva, scomparso nella serata di lunedì. Si respira un’aria particolare nel capoluogo isolano, ancora sconvolto da quanto successo. Gli uomini di Ranieri perciò dovranno fare di necessità virtù e provare a strappare i tre punti al Toro. Ecco dunque quali sono le ultime sullee dove vedere intelevisiva il match...

Il Torino ha individuato in Lovato il profilo giusto per rinforzare la difesa, ma prima è necessario che Zima sia ceduto liberando un posto in rosa.