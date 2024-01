Cagliari-Torino | programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2023 2024

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Ile isue Sky di, match della ventiduesima giornata di. All’Unipol Domus si scende in campo anche nel ricordo di Gigi Riva, ma i sardi devono comunque far punti per la salvezza, mentre i granata cercano una vittoria per rilanciare le proprie ambizioni europee. Chi riuscirà a vincere? Appuntamento fissato alle ore 20.45 di venerdì 26 gennaio.sarà visibile sucon la telecronaca di Luca Farina e Fabio Bazzani e su Sky Sport con la telecronaca di Federico Zancan e Nando Orsi. SportFace.

Questa sera il Toro, dopo la sosta forzata per la Supercoppa Italiana, torna in campo in campionato nell'anticipo della ventiduesima giornata contro il Cagliari. Con il nuovo infortunio di Djidji, ...La probabile formazione del Torino per la trasferta contro il Cagliari di Ranieri: qualche dubbio per Juric nell’11 titolare ...Dopo dieci giorni d'attesa è match day per il Torino. I granata di Ivan Juric, dopo aver saltato la sfida con la Lazio per via della Supercoppa italiana, si confronteranno oggi con il Cagliari ...