Cagliari-Torino oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Serie A 2023 2024

Leggi su sportface

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Le indicazioni per seguire intv la sfida tra, valevole per la ventiduesima giornata di. All’Unipol Domus va in scena un match delicato per entrambe le squadre che mette in palio punti preziosi. La squadra di Ranieri vuole dimenticare la sconfitta di Frosinone e, trascinata dalla sua gente, andrà a caccia di quella che sarebbe una vittoria molto preziosa in chiave salvezza. I granata invece sognano l’Europa e inseguono i tre punti per mettere pressione alle big, a partire dal Napoli che li precede in classifica. La sfida è in programma, venerdì 26 gennaio, alle ore 20:45.su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e insu Dazn, NOW e Sky Go. SportFace.