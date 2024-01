Cagliari Torino 0-0 LIVE | la partita è cominciata

(Di venerdì 26 gennaio 2024), match valevole per la giornata di Serie A 2023/2024: cronaca, tabellino e direttadelladi stasera La cronaca, sintesi e direttadella: valevole per la Serie A 2023/2024 SEGUI LA DIRETTADI

Cagliari e il Cagliari ricordano Gigi Riva. La partita con il Torino è stata l’occasione per salutare ancora una volta la leggenda del calcio italiano scomparsa lunedì all’età di 79 anni.Alle 20.45 scenderanno in campo Cagliari e Torino, anticipo del venerdì valido per la 22esima giornata di Serie A. Nel Torino nessuna sorpresa, come braccetto difensivo di destra confermato Tameze.Cagliari con il lutto al braccio. Nel settore Distinti una coreografia creata dai tifosi e una scritta, Per sempre Gigi Riva. Spettacolari anche le iniziative della curva nord e della sud. Ma anche i ...