Cagliari | le pagelle di CM | Viola | che perla ! Bocciata tutta la difesa

All'Unipol Domus i granata vincono e non fan sconti nella serata dedicata al ricordo di Gigi Riva. Ai rossoblù non basta una prodezza di Viola ...Il centrocampista granata ha firmato il gol del 2-0, ma al 61' è stato costretto ad abbandonare in anticipo il match ...Il primo gol in campionato, ma anche un infortunio: partita dolce amara per Samuele Ricci contro il Cagliari. Il centrocampista ha firmato la rete del momentaneo 2-0 per il Torino, pochi secondi prima ...