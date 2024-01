Cade e finisce ad alta velocità nelle reti | paura per Mikaela Shiffrin a Cortina

(Di venerdì 26 gennaio 2024) L'incidente durante la discesa di: la fuoriclasse statunitense è stata portata via in elicottero. Per lei si teme un infortunio al ginocchio sinistro

Incidente drammatico questa sera lungo via delle Ande, a Milano, dove una donna di 50 anni è precipitata in una grata aperta mentre camminava nella ... (feedpress.me)

Tremenda caduta per Mikaela Shiffrin durante la discesa di Cortina . La fuoriclasse statunitense è finita ad alta velocità contro le barriere e non è riuscita ad… Leggi ...Brividi a Cortina d’Ampezzo. Mikaela Shiffrin cade dopo una ventina di secondi e finisce a gran velocità nelle reti. La prima discesa sulle Tofane è un colpo duro per il mondo dello sci, che resta in ...Attimi di paura a Cortina dove si sta disputando la Coppa del Mondo di sci. Durante la discesa sulla pista italiana, Mikaela Shiffrin è caduta in seguito a un salto in curva ed è ...