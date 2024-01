Bus Mestre | autista non ebbe un malore

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 26 gennaio 2024) 11.28 L'che era alla guida del bus precipitato dal cavalcavia diil 3 ottobre scorso, non ha avuto unprima dell'incidente. Lo ha escluso la perizia medica sull'uomo, Alberto Rizzo,da cui è risultato che non aveva problemi di cuore.L'uomo è deceduto per lo sfondamento del cranio, a seguito della caduta del pullman da 10 metri di altezza. L'incidente causò 21 morti. Lo ha appreso l'Ansa da fonti vicine all'inchiesta.Non ancora depositati gli esiti dell'autopsia e quelli tecnici sul veicolo e sul viadotto.