Bundesliga | mano in faccia a Sané | stangata al tecnico Bjelica

(Di venerdì 26 gennaio 2024) E’ arrivato un duro provvedimento nei confronti dell’allenatore dell’Union Berlino, il croato Nenad, protagonista in negativo nella partita dicontro il Bayern Monaco. Ilè stato squalificato per tre giornate dalla Lega calcio tedesco dopo aver colpito al volto l’attaccante del Bayern Monaco Leroynel corso della partita di. Poco prima del 75? l’allenatore croato ha messo unasullaall’avversario, mentre il calciatore tentava di effettuare una rimessa in gioco. L’allenatore è stato espulso, mentreha ricevuto un cartellino giallo. Nei confronti dell’allenatore anche una multa 25.000 euro per comportamento considerato antisportivo. “Quello che ho fatto è intollerabile. Capisco il cartellino ...