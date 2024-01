Bundesliga | Eintracht conquista la vittoria in casa contro Mainz

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Nella serata del 26 gennaio,tre punti inil, aprendo le danze della diciannovesima giornata di campionato. La formazionelinga si porta in vantaggio a 72? grazie alla rete di Gotze e resta così in sesta posizione generale. Prosegue invece il pessimo periodo degli ospiti solo sedicesimi in classifica e al momento in zona playoff. SportFace.