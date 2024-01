Bucciantini | «Lautaro Martinez Pallone d’Oro? Non è importante!»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 26 gennaio 2024), Inter e non solo: tanti i temi toccati dal giornalista Marcoa Radio Sportiva. Parlando del capitano nerazzurro, inevitabile rispondere alle domande sulla possibile vittoria del. TRA I MIGLIORI –da? Marcorisponde così: «Se dovesse vincere la Champions League facendo trenta gol in campionato può vincere il. Ma non diamo troppa importanza a questi premi, non hanno più l’importanza che avevano una volta. Sedovesse vincere la Champions League,per lui o no, il popolo nerazzurro ...