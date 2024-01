Brienno | due turiste straniere soccorse nei boschi

(Di venerdì 26 gennaio 2024), 26 gennaio 2024 – Intervento di recupero appena concluso da parte dei vigili del fuoco, chiamati a soccorrere due ragazze,, che hanno smarrito il sentiero neisoprae sono state individuate in località monti di Caprino, finite nel torrente Valle Quai della Gatta del Nus. Una zona che già in passato è stata teatro di episodi analoghi. L’allarme è scattato verso le 15, ma solo nel tardo pomeriggio le ragazze sono state individuate e raggiunte. Il recupero è stato fatto dai vigili del fuoco specialisti Safdel comando di Como, intervenuti con l'elicottero Drago del nucleo dei vigili del fuoco di Malpensa. Le ragazze non sono rimaste ferite, e sono state trasportate all’Eli superficie Comacina dove le aspettava l’ambulanza, per accertarsi delle loro condizioni.

