Brandi Pro Vita & Famiglia | “Riconoscere umanità del concepito”

Secondo Noto Sondaggi gli italiani sarebbero favorevoli al riconoscimento giuridico del nascituro. Al via la campagna di Pro Vita e Famiglia ...“Oltre 7 italiani su 10 vogliono il riconoscimento del reato di duplice omicidio in caso di donna in gravidanza, e ben il 64% è favorevole al riconoscimento dei diritti inviolabili dell’uomo, come san ...Sondaggio Noto-Pro Vita & Famiglia su aborto e diritti del feto: 64% riconoscere diritti umani inalienabili per i nascituri. “Italiani sensibili” ...