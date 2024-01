Bradisismo | altra scossa a mare avvertita in tutti i Campi Flegrei

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Non c’è pace negli ultimi giorni per i residenti: il fenomeno deldopo un lungo periodo di stop riprende a farsi sentire nella quotidianità. Un sisma di magnitudo 1.9 è stato avvertito alle 13.55 dalla popolazione puteolana e bacolese: si è prodotto adavanti al Castello Aragonese, a 3 km di profondità. Il Blog di Giò.

Nei gruppi dedicati al bradisismo nei Campi Flegrei ...Fuorigrotta, Pianura e Soccavo. Un'altra piccola scossa è stata registrata anche tre minuti più tardi, alle 15.08.Il sindaco: "Le imbarcazioni potranno arrivare via mare; via terra non è più possibile per motivi di sicurezza" ...Dopo un periodo di tranquillità, negli ultimi giorni il bradisismo è tornato a farsi vivo ...Pianura e Soccavo. Un’altra piccola scossa è stata registrata anche tre minuti più tardi, alle 15.08.