Borse Ue | settimana positiva con le trimestrali e la Bce | Parigi la migliore +3 | 6%

Occhi anche sulla riforma del patto di stabilità. Petrolio in aumento, euro si indebolisce sotto 1,08 dollari. Spread in lieve rialzo a 178 punti, ... (ilsole24ore)

attesa per le riunioni delle banche centrali e per i dati sull’inflazione Usa. Petrolio in progresso mentre il gas perde posizioni. Euro stabile (ilsole24ore)

attesa per le riunioni delle banche centrali e per i dati sull’inflazione Usa. Petrolio in progresso mentre il gas perde posizioni. Euro stabile (ilsole24ore)

Attesi giovedì 11 gennaio i dati sull'aumento dei prezzi negli Stati Uniti per indovinare le prossime mosse della Fed. Il giorno successivo al via la ... (ilsole24ore)

Lusso in grande spolvero sui mercati dopo il boom dei conti di Lvmh (+13,3%) che in Borsa trascina tutto il settore e a Piazza ...Fed tenga la sua riunione di politica monetaria la prossima settimana ...Settimana positiva per la maggior parte dei listini azionari, dopo la riunione della Bce che, come da attese, ha mantenuto invariati i tassi ...Hanno chiuso in rialzo le principali borse europee nell'ultima seduta della settimana. Parigi ha guadagnato il 2,28% a 7.634 punti e Londra l'1,43% a 7.637 punti. Più caute Francoforte (+0,32% a 16.96 ...