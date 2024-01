Borse Ue in rialzo | Lvmh trascina il lusso Inflazione Usa scende più delle attese

(Di venerdì 26 gennaio 2024) BoT: assegnati semestrali per 7,5 mld, rendimento al 3,77%. A Milano brilla Campari. Euro scivola verso 1,08 dollari. Petrolio in calo. Spread stabile sotto 155 punti, rendimento decennale in discesa

A Piazza Affari occhi puntati sull’ipotesi di cessione del 4% di Eni. Petrolio e prezzi del gas in rialzo . Euro sotto 1,09 dollari. Spread in lieve ... (ilsole24ore)

(Teleborsa) - Piazza Affari recupera terreno assieme alle altre borse europee, gettandosi alle spalle le deludenti ...ben comprata Londra, che segna un forte rialzo dell'1,34%, e exploit di Parigi, ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 26 gen - «Stiamo lavorando per avere una seconda casa automobilistica in Italia. La concorrenza fa bene». [...] ...Le Borse europee sono in rialzo, spinte dai risultati positivi delle aziende e dalle scommesse che non solo la Fed ma anche la Bce possa tagliare i tassi ad aprile. (ANSA) ...