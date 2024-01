Borsa | Milano migliora +0 | 78% con l' Europa grazie al lusso

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Le Borse europee sono in rialzo, spinte dai risultati positivi delle aziende e dalle scommesse che non solo la Fed ma anche la Bce possa tagliare i tassi ad aprile. A splendere sono i titoli della moda e deltrainati da Lvmh (+11,2%) a Parigi (+1,9%) all'indomani delle vendite del gruppo cresciute più del previsto nel quarto trimestre. A(+0,62%) svetta Moncler (+6,2%) e a Zurigo Richemont (+4,2%) sostenute anche dalla raccomandazione di Barclays sui titoli del comparto. Sempre a Piazza Affari (+0,78%) resta invece debole Stm (-0,78%) con gli altri gruppi del comparto dei semiconduttori che recuperano tuttavia parte delle perdite segnate in avvio sulla scia delle previsioni deludenti diffuse giovedì della statunitense Intel: a Francoforte (+0,25%) Infineon cede lo 0,74%, la svizzera Ams-Osram il 3,2%, l'olandese Asml l'1,6%. Sono invece in ...

