Borsa | Milano chiude in rialzo +0 | 73% con Moncler e Cucinelli

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Piazza Affari ha chiuso inl'ultima seduta della settimana, con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,73% a 30.379 punti, tra scambi brillanti per oltre 2,4 miliardi di euro, quasi come nella vigilia. In calo a 151,8 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 0,3 punti al 3,81% e quello tedesco in crescita di 0,9 punti al 2,29%. Sul podio del paniere principale sono salite(+9,64%), Ferragamo (+7,67%) e(+6,3%), sulla scia della corsa di Lvmh (+12,81% a Parigi) all'indomani dei conti. Brillante anche Campari (+5,46%), spinta invece dai conti di Remy Cointreau (+15,16% a Parigi). Positive Hera (+4,39%), sull'onda lunga del piano industriale diffuso due giorni fa, Amplifon (+2,65%) e Ferrari (+2,25%), in attesa dei conti che saranno diffusi giovedì ...

