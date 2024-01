Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Ormai da più di una settimana migliaia di persone in tutta la Russia si mettono in fila per poter firmare a sostegno della nomina alle presidenziali di marzo di, un candidato antiguerra. Ma nonostante le possibilità di successo in una campagna elettorale in cui l'unico candidato che ha un accesso regolare ai canali televisivi e ai giornali è Vladimir, siano irrisorie, secondo alcuni esperti la mobilitazione popolare scatenata dapotrebbe comunque rappresentare per ildiunletale.Clicca qui per vedere il video completo sul canale di Tommy N.D.