Bologna | Sartori | «Vi spiego le condizioni di Ilic»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Giovanni, direttore sportivo del, ha parlato a margine della conferenza stampa di presentazione di MihajloGiovanni, direttore sportivo del, ha parlato a margine della conferenza stampa di presentazione di Mihajlo. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE – «È il quinto giocatore serbo in società, Mihajlo è leggermente più indietro rispetto agli altri, verrà aiutato per superare gli altri in un futuro. Arriva da una sosta più lunga nel suo campionato per questo magari è leggermente indietro. Lo abbiamo seguito molto in Nazionale e in campionato, lo conosciamo benissimo. È stato titolare 18 volte, e ha fatto un gol in campionato, per questo è stato convocato anche con la prima squadra, già questo ci fa ben sperare per il suo futuro. Giocatore ...