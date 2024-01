Bologna | i convocati per il Milan | la scelta su Saelemaekers

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Thiago Motta, allenatore del, ha diramato la lista dei giocatoriin vista del match di Serie A contro ilThiago Motta, allenatore del, ha diramato la lista dei giocatoriin vista del match di Serie A contro il. Prima convocazione per il neo arrivato Ilic, mentre è assente per un attacco influenzale Van Hooijdonk. Recuperati sia Karlsson che, out Ndoye. Di seguito l’elenco completo. Portieri: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski. Difensori: Beukema, Calafiori, Corazza, De Silvestri, Ilic, Kristiansen, Lucumì, Lykogiannis. Centrocampisti: Aebischer, Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Urbanski. Attaccanti: Karlsson, Orsolini,, Zirkzee. LEGGI ALTRE NOTIZIE SU ...

Non figura nella lista dei convocati Sydney Van Hoooijdonk ...
In vista della delicata sfida di domani sera contro il Milan, il Bologna ha condiviso la lista dei convocati di mister Thiago Motta.