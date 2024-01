Bologna e Pd | la follia dei 30 all' ora | automobilisti assassini o bancomat

(Di venerdì 26 gennaio 2024) L'ideologia di sinistra rossa e verde sposa "l'odiologia" lenta. Ladelle città a 30 km all'ora di cui la scelta dell'amministrazione Pd diè diventata simbolo, spiega Pietro Senaldi su Libero, è quella di trattare chi guida come un assassino. O, in alternativa, un vero e proprioda spremere. Registrati qui gratuitamente a Libero e leggi l'articolo integrale di Pietro Senaldi

Arrivano brutte notizie per chi, a Bologna , vuole trascorrere le sue giornate a sentire il canto degli uccellini. Il ministero di Trasporti guidato ... (nicolaporro)

«I centri si svuoteranno… Ostaggio di immigrati…». Ho trovato questo stralunato commento, simile a tanti altri, ma questo veniva dopo una specie di ragionamento su Bologna a 30 km/h, sotto il post Fac ...C'è una chiara follia mediatica che qualcuno sta provando a far passare in questi giorni, vale a dire che la Juventus quest'anno sia stata aiutata dagli episodi arbitrali.Dal 16 gennaio a Bologna è attivo il limite di 30 Km/h sul 90% delle strade cittadine. Un provvedimento varato dall’amministrazione di centrosinistra per combattere incidenti e inquinamento ma che ha ...