Bologna capitale del volley Coppa Italia | i campioni sbarcano all’Unipol Arena

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Ci vorrebbe un sociologo, forse, ma di quelli bravi. Per riuscire a spiegare come la terra del basket sia diventata ormai in pianta stabile l’ombelico degli eventi del. Come nel caso dellamaschile che da domani riempirà l’Unipolcome ha fatto quasi sempre nell’ultimo decennio (aotto volte su undici), anche se stavolta nessuna delle quattro partecipanti alla final four arriva da vicino: domani alle 16 si sfideranno Itas Trentino-Mint VeroMonza, alle 18.30 Sir Susa Vim Perugia-Allianz Milano per le due semifinali con diretta Rai Sport eballTv in streaming. Domenica le due vincenti si contenderanno il trofeo dalle 15.45.è centrale nella geografia, ma anche nella storia di questo sport, qui ha ...

La terza opera realizzata da Giacomo Puccini, con la direttrice d'orchestra Oksana Lyniv, la regia di Leo Muscato e come interpreti principali Erika Grimaldi, Luciano Ganci e Claudio Sgura. Comunale N ...Pioli perde un top, notizia dell’ultim’ora. In vista di Milan-Bologna, brutte notizie per la tifoseria rossonera. Si avvicina sempre di più la 22esima giornata di Serie A, che vede finalmente tutte le ...Il centrocampista è reduce dall'esperienza in Coppa d'Africa con l'Algeria: in Italia dopo l'eliminazione, salta Milan-Bologna per infortunio. Non c’è pace per Ismael Bennacer. Il centrocampista del M ...