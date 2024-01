Bolelli-Vavassori e Sinner in finale all’Australian Open | l’Italia sogna uno storico bis

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Melbourne –punta al Trofeo2024. Lo fa sia nella competizione in doppio, che in quella individuale. E si scrive la storia. I primi a scendere in campo saranno Simonee Andreadomani mattina alle 4,30 ora italiana, con la coppia formata dall’indiano Bopanna e do Ebden. (leggi qui) Gli Azzurri puntano alla conquista del Trofeo, trascinati dall’entusiasmo di un momento unico. E il secondo a sfidare il destino sarà Jannik. L’Azzurro scenderà in campo il giorno dopo (9,30 ora italiana) nella mattina di domenica con il russo Daniil Medveved. (leggi qui) Sarà bis azzurro? I tifosi attendono dire. Fotofoto fotogramma video ...