Bocce Serie A2 ovest Riparte il campionato per la ripescata ’Bernardo Rossi’

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Inizia domani, con la trasferta in casa della Beinetesse (in provincia di Cuneo), il nuovonazionale della bocciofiladi Fossone nellaA2, girone B. Dopo la retrocessione della passata stagione, la squadra del presidente Paolo Vatteroni (nella foto) è statae quindi si ripresenta ai nastri di partenza seppure con una formazione messa insieme in poco tempo. "La notizia del ripescaggio – dice Vatteroni – ci ha colto di sorpresa e quindi abbiamo allestito la squadra in tutta fretta e ci mancano alcuni corridori (la specialità diin volo prevede anche partite impostate sulla velocità, ndr) ma cercheremo di fare del nostro meglio e punteremo nuovamente alla salvezza". Questa la nuova squadra allenata da Maria ...