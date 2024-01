Bledar trovato morto nel bosco | spedizione punitiva dettata dagli antichi codici del Kanun L' esca del rapporto sessuale

Omicidio di Paderno del Grappa (Treviso): Bledar Dedja, 39 anni, è stato ucciso sabato pomeriggio ...E che proprio in quei momenti intimi con un altro uomo, (il cadavere è stato infatti trovato coi ...Gli inquirenti, che hanno già interrogato una trentina di persone tra amici e parenti della vittima, Bledar Dedja, 39 anni ...(il cadavere è stato infatti trovato coi pantaloni abbassati), sia stato ...Il punto sull’inchiesta: una trentina di testimoni chiamati dagli inquirenti. La salma forse oggi alla famiglia per i funerali che saranno in Albania ...