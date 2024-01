Blasfemia nel tempio consacrato Fotografo condannato a 4 mesi | Io innocente | ricorrerò in Appello

Leggi su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 gennaio 2024) "ine, se serve, in Cassazione". IlGiorgio Augelli, in passato attivo anche a Faenza prima di trasferirsi a Forlì, continua a professare la propria innocenza. "Non ho mai inteso offendere una confessione religiosa, ed essendo i resti di quella chiesa a Montescudo facilmente accessibili da chiunque, continuo a ribadire che a parere mio non si configura la violazione di alcun domicilio. Avevo perfino chiesto in precedenza il permesso di scattare". Augelli spiega di non essere più in possesso di quella foto ‘incriminata’: "Tutti quei materiali sono stati distrutti. Ciò premesso, non ho mai inteso renderli pubblici su mostre o cataloghi". Ilclasse ‘69 racconta quale fu la genesi di quella fotografia: "Quel giorno ci trovavamo, io e le tre persone protagoniste di quello scatto, ...