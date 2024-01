Binaghi | “La vittoria di Sinner è la svolta nel tennis mondiale”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Il presidente della Fitp, Angeloha parlato da Melbourne dopo ladicontro Djokovic: “Sembra di aver assistito a una situazione dinel. Se sarà così lo vedremo nei prossimi mesi, però credo che Jannik avrebbe dovuto vincere in tre set e avrebbe significato arrivare in finale con un curriculum immacolato, ma ha comunque surclassato, sovrastato il numero uno del mondo, il giocatore più forte della storia dela casa sua, nello slam in cui ha vinto più di chiunque altro“. Il numero uno Fitp ha poi proseguito: “In 23 anni non ero mai venuto in Australia e penso di aver scelto l’edizione giusta perché abbiamo due finalisti per la prima volta nella storia degli Australian Open. ...