Biglietti introvabili? Non proprio | Striscia la Notizia | primo attacco a Sanremo 2024

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Sta per tornare il Festival di, anche in questocondotto e diretto da Amadeus, e come sempre - da che-,lapunta i riflettori sulla kermesse dell'Ariston e si scatena. Per esempio, nella puntata del tg satirico in onda questa sera, venerdì 26 gennaio, ecco che su Canale 5 verrà proposta una puntata "speciale" della rubrica Rai Scoglio 24, rubrica curata da Pinuccio, il quale in questa circostanza indagherà sulle modalità di vendita da parte di Viale Mazzini deiper assistere all'imminente edizione della kermesse. Negli ultimi giorni si è levata la polemica, dovuta al fatto che irisultavano di fattosin dal principio: in molti hanno fatto notare come ...