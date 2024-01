Biglietti Atalanta Sassuolo | dove prendere i ticket del match

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Iperusciranno a breve. Ecco tutte le informazioni per quanto concerne i prezzi al Gewiss Stadium Tramite il sito ufficiale, l’ha inserito tutte le informazioni per quanto concerne iper il contro ilverranno venduti il 30 gennaio alle 10:00 tramite il sito Vivacon i seguenti prezzi: Curva Pisani: 20 € R. Scoperta 50 € R. Coperta 65 € Tribuna Centrale 95 € Tribuna Nerazzurra 145 € Tribuna Vip con hospitality ‘Vip Lounge’: 279 € Pitch View con hospitality ‘Vip Lounge’: 279 € – iniziativa a TARIFFA UNDER 14– i primi 200 (duecento) posti a TARIFFA INTERO venduti sia in Tribuna d’Onore che in Tribuna Centrale saranno a metà prezzo.

