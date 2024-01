Biathlon | Daniele Cappellari nono e Linda Zingerle decima nelle sprint degli Europei Open

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Proseguono con lea Brezno-Osrblie, in Slovacchia, gli2024 di, validi per l’IBU Cup 2023-2024: nella 10 km maschile si classifica, mentre nella 7.5 km femminile chiude. Nella 10 km individuale maschile l’oro va al transalpino Antonin Guigonnat, che fa 10/10 al tiro e vince in 22:51.9, andando a precedere due norvegesi: argento a Johan-Olav Botn (2 errori) a 14.5, bronzo ad Isak Frey (1 errore a terra) a 16.7. Il miglioreitaliani è(10/10 al tiro),a 47.6, ma tutti gli azzurri si qualificano per la pursuit di domani: 34° Christoph Pircher (2 ...

Si sono aperti con le individuali a Brezno-Osrblie, in Slovacchia, gli Europei Open 2024 di Biathlon , validi per l’IBU Cup 2023-2024: in casa Italia ... (oasport)

E sulla sua presenza alla Coppa del Mondo di biathlon (che a lei piace molto come il tennis), semplicemente da tifosa, la 33enne di Milano ha aggiunto: “Oltre al tennis mi piace molto seguire il ...Proseguono con le sprint a Brezno-Osrblie, in Slovacchia, gli Europei Open 2024 di biathlon, validi per l’IBU Cup 2023-2024: nella 10 km maschile si classifica nono Daniele Cappellari, mentre nella ...Si sono aperti con le individuali a Brezno-Osrblie, in Slovacchia, gli Europei Open 2024 di biathlon, validi per l'IBU Cup 2023-2024: in casa Italia nella 15 km femminile ottavo posto per Beatrice Tra ...