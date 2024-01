Berlusconi | i miei primi cento giorni

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Da Panorama del 19 agosto 1994 "Mio fratello è vittima di una concussione. Qui non è stata pagata nessuna tangente. A nessuno. Questi pagamenti sono stati cifre risibili sul piano delle quantità. Per un'azienda che fa 50 miliardi al giorno, che paga un miliardo al giorno di tasse, quasi 11 mila miliardi di fatturato all'anno, queste sono state cose che, per quanto mi è stato riferito, rientravano in uno stato di necessità - per questo io parlo di concussione - per ritardare, per diminuire la presenza ostativa al lavoro di nuclei di persone nell'ambito di certe aziende del gruppo". Così Silvio, presidente del Consiglio e ancora proprietario della Fininvest (fra l'altro, azionista più importante di Panorama), ha commentato, per la prima volta, le tangenti autorizzate dal fratello Paolo e pagate per conto della Fininvest ad alcuni sottufficiali e ufficiali ...