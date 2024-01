Bergamo | uccide a coltellate il marito | arrestata 46enne

(Di venerdì 26 gennaio 2024) (Adnkronos) – Una donna di 46 anni ha ucciso a coltellato il, di dieci anni più grande, nella loro villetta a Martinengo, comune in provincia di. L’omicidio è avvenuto all’alba in una villetta di via Cascina Lombarda. Dalle prime informazioni, i carabinieri sono ancora a lavoro per ricostruire i dettagli dell’accaduto. La donna, fermata dai militari di Treviglio, soffrirebbe di disturbi psichiatrici. L'articolo proviene da Italia Sera.

Orrore in un viletta di Martinengo, nella Bergamasca, dove una donna di 46 anni, C. M. (le iniziali del nome), ha ucciso a coltellate il marito, D. R., di 56 anni. A quanto si apprende, pare che la ...Le indagini condotte dai militari del Comando Stazione Carabinieri di Villa d’Almè hanno consentito al Pubblico Ministero di richiedere un’idonea misura cautelare al Giudice per le Indagini ...Omicidio a Martinengo in provincia di Bergamo all'alba in una cascina fuori paese: una donna uccide a coltellate il marito, è stata arrestata ...