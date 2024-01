Bergamo | uccide a coltellate il marito | arrestata 46enne

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Pubblicato il 26 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – Una donna di 46 anni ha ucciso a coltellato il, di dieci anni più grande, nella loro villetta a Martinengo, comune in provincia di. L’omicidio è avvenuto all’alba in una villetta di via Cascina Lombarda. Dalle prime informazioni, i carabinieri sono ancora a lavoro per ricostruire i dettagli dell’accaduto. La donna, fermata dai militari di Treviglio, soffrirebbe di disturbi psichiatrici. — [email protected] (Web Info)

