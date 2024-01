Bergamo | 45enne uccide a coltellate il marito

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 26 gennaio 2024) AGI - Una donna di 45 anni è stata arrestata dai carabinieri con l'accusa di avere ucciso aattorno alla mezzanotte di ieri ildi dieci anni più grande a Martinengo, in provincia di. A quanto appresso dall'AGI, dai primi accertamenti non risultano situazioni pregresse di attrito tra i due ne' episodi di maltrattamenti da parte della vittima. Quando sono arrivati i carabinieri, la donna, che di lavoro fa la giostraia, era in casa ed si è mostrata inizialmente "non collaborativa". Gli inquirenti riferiscono di omicidio provocato da "futili motivi". La donna e' stata portata nel carcere di. Sono in corso accertamenti per valutare se lasoffra di problemi psichiatrici. Sull'omicidio indagano la Procura die i carabinieri di Treviglio.