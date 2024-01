Beniamino Zuncheddu assolto dopo 33 anni di carcere per la strage di Sinnai Cagliari | «È la fine di un incubo»

Fu condannato all'ergastolo per l'omicidio di tre pastori in provincia di Cagliari a causa di una testimonianza influenzata da un poliziotto (ilpost)

«In questi trentadue anni ho imparato che non sono l’unico innocente . In carcere , anche nel mio carcere , quello di Uta, ci sono altri uomini ... (open.online)

Può capitare a me, a te. A chiunque, anche senza aver fatto nulla, può succedere di passare quasi trentatré anni chiuso in un carcere , condannato ... (tpi)

Anche questo non sarà un Natale da uomo libero per il pastore sardo accusato della strage di Sinnai. Il sopravvissuto, che si era trasformato nel ... (ilsole24ore)

E’ stato assolto ed è libero Beniamino Zuncheddu, l’uomo in carcere da 33 anni per la strage del Sinnai del gennaio del 1991. Lo hanno deciso i giudici della Corte d’Appello di Roma al termine del ...Beniamino Zuncheddu è stato assolto nel processo di revisione. L'ex allevatore sardo era da 33 anni in carcere per l'accusa di essere l'autore della strage di Sinnai (Cagliari) dell'8 gennaio del 1991 ...Era stato condannato nel 1991 perché accusato della strage del Sinnai in Sardegna. I giudici della Corte d'Appello hanno deciso per l'assoluzione ...