Beniamino Zuncheddu assolto dopo 32 anni di carcere | “La fine di un incubo” La sentenza del processo di revisione per la strage di Sinnaia

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Non ful’autore delladi Sinnai, in provincia di Cagliari, dove l’8 gennaio del 1991 furono uccisi tre pastori. Alladeldii giudici della Corte di Appello di Roma hannol’ex allevatore di Burcei, un altro centro della Sardegna. “È ladi”, ha detto, che era presente in aula ad ascoltare la lettura dellada parte dei giudici. L’uomo si è sempre proclamato innocente. Era stato condannato all’ergastolo, mentre alladeldiè statoper non aver commesso il fatto. Con la decisione dei giudici l’uomo torna libero ...

