Benevento prima città del Mezzogiorno con il brand di Città Cardio protetta

(Di venerdì 26 gennaio 2024) , Iniziativa presentata al Palazzo Mosti., il prossimo 11 febbraio, sarà ladel sud a organizzare un “mass training” (formazione di massa) per manovre di primo soccorso e uso dei defibrillatori. All’evento parteciperanno 400 cittadini. L’iniziativa, presentata questa mattina a Palazzo Mosti, rappresenta la terza fase del progetto “” fortemente voluto dal sindaco Clemente Mastella, che ha spiegato: “Saremo ladela fregiarci deldi. Grazie al contributo di alcuni amici ...

Tempo di lettura: < 1 minutoCon la solenne posa della prima pietra in via Delcogliano a Benevento , domani alle ore 13,30, il Presidente della ... (anteprima24)

Tempo di lettura: 2 minutiI fatti più importanti della giornata di Ieri , lunedì 8 gennaio 2024. Avellino – Incidente stradale a Montoro in via ... (anteprima24)

Tempo di lettura: < 1 minutoMovimento di mercato ma in uscita per la Virtus Francavilla che sabato affronterà il Benevento . La compagine ... (anteprima24)

Tempo di lettura: < 1 minutoFriday-Night per il GG Team Wear Benevento 5. Archiviata la seconda vittoria consecutiva della scorsa settimana, con ... (anteprima24)

Tempo di lettura: 2 minutiIl 2024 in trasferta parte con una sconfitta di misura per il GG Team Wear Benevento 5. La squadra di Andrea Centonze ... (anteprima24)

QUI BENEVENTO – Nello scorso turno, la squadra di Andrea Centonze è tornata al comando del girone e, vincendo sabato, potrebbe abbozzare la prima fuga della stagione: “Sono molto soddisfatto della ...Benevento, il prossimo 11 febbraio, sarà la prima città del sud a organizzare un “mass training” (formazione di massa) per manovre di primo soccorso e ...Estate 2009. I galletti, appena approdati in A, sfiorano il colpo. Daniele Faggiano, all'epoca dirigente del club barese, in Argentina visionò un ragazzo ...