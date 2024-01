Benevento | Mastella | corse bus per Napoli torneranno dal primo febbraio

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 26 gennaio 2024)bus perdal: “Colloquio con Cascone, ci sarà intervento economico della Regione” “Ho avuto un colloquio con il consigliere regionale delegato ai Trasporti Luca Cascone, al quale ho espresso le diffuse preoccupazioni per la sospensione delleautobus della tratta(13:15) e(16:15) dell’azienda Mott.am srl. Ledal, grazie all’intervento economico della Regione: ringrazio dunque il governo regionale e il delegato del Presidente Vincenzo De Luca Luca Cascone per la sensibilità istituzionale dimostrata“, lo scrive in ...