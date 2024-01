Beatrice Venezi | è caccia agli orchestrali “ribelli” che contestano la direttrice d’orchestra | i sindacati prendono le distanze

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Prima la protesta accesa. Ora la tensione fredda. Sull’Orchestra Sinfonica Siciliana il sipario non cala. Il clima è sempre tesissimo. E si cercano i. Non è andato proprio giù ai piani alti l’ammutinamento di “lady bacchetta” da parte dei musicisti durante e dopo due serate sold out al Politeama di Palermo., sul podio, ha solo pensato di dirigere glinell’esecuzione del Concerto in re maggiore per violino di ?ajkovskij e della Quinta sinfonia. In realtà non ha diretto nulla. Loro hanno preferito fare da soli. Nemmeno uno sguardo. Occhi sullo spartito e occhiate di intesa l’un l’altro sui tempi. Motivo? “Non sa dirigere, i suoi movimenti sono scoordinati rispetto alla partitura”, “Meglio fare da soli”, “Durante le prove ha reso più difficile il nostro lavoro invece che agevolarlo”. ...