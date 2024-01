Beatrice Luzzi sparla di un vip della tv | e scatta la censura al GF | poi lo sfogo

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di venerdì 26 gennaio 2024)si è resa protagonista di un episodio piuttosto increscioso nella casa del Grande Fratello, per cui la regia del programma è stata costretta ad intervenire. Ad un certo punto, infatti, la donna stava chiacchierando con i suoi compagni d’avventura, ed ha iniziato are di un vip del mondo dello spettacolo. In quel momento gli autori sono subito intervenuti con una. In seguito, poi, la donna ha avuto un confronto molto importante con Vittorio Menozzi. Ladial GF Tra le protagoniste indiscusse del GF, specie in questo periodo, c’è. La donna è rimasta molto delusa da Greta Rossetti e Vittorio Menozzi, i quali pare le abbiano voltato le spalle di punto in bianco. Ad ogni ...